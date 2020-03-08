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Маттео Сончин
№59
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 марта 2001 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Дженоа
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Милан
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Милан
0
был в запасе