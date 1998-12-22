Мануэль Ломбардони
№98
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
Милан
1 : 0
Интер
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1
Интер
0
был в запасе