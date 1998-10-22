Демеако Духани
№45
Защитник
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 22:45
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вулверхэмптон
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур