Лукас Нмеча
№19
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 дек. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Германия (мол.)
0 : 0
Румыния (мол.)
72'
72'
72'
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
72'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Германия (мол.)
0
Румыния (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
84'
84'
84'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
84'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур