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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Браим Диас
№21
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 авг. 1999 (21) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
22:00
Испания (мол.)
2 : 0
Чехия (мол.)
30.03.2021
30 марта 2021
вт
22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Испания (мол.)
2
Чехия (мол.)
0
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
Испания (мол.)
0 : 0
Италия (мол.)
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Испания (мол.)
0
Италия (мол.)
0
был в запасе