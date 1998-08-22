Алексей Волков
№98
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 авг. 1998 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
был в запасе
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2
Волгарь
1
был в запасе