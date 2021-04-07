Николай Сысуев
№99
Вратарь
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1999 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
-:-
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
-
Велес
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
был в запасе