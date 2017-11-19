Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Манчестер Сити
Ливерпуль
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владислав Соловейчик
№81
Полузащитник
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Латвия
Дата рождения
25 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
Зенит-2
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 21 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
10'
10'
10'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе