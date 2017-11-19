Владислав Соловейчик
№81
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Латвия
Дата рождения
25 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
Зенит-2
1
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 21 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
10'
10'
10'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе