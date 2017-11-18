Денис Шевчук
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1992 (29) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
Балтика
1 : 0
Авангард
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
1
Авангард
0
был в запасе
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
49'
49'
49'
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
был в запасе