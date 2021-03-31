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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карло Хольс
№26
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
2 июня 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Дания (мол.)
3 : 0
Россия (мол.)
90'
90'
90'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
90'
минуты: 57' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Дания (мол.)
3
Россия (мол.)
0
минуты: 57' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Дания (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Исландия (мол.)
0
Дания (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур