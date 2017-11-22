Фабиу Дуарте
№98
Вратарь
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 мая 1998 (22) года
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 20:00
ЦСКА
2 : 0
Бенфика
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
2
Бенфика
0
был в запасе