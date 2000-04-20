Моха Рамос
№23
Вратарь
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 апр. 2000 (20) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Атлетико
0 : 0
Реал
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0
Реал
0
был в запасе