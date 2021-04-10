Дарио Бенедетто
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Марсель
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 мая 1990 (30) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
-:-
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
-
Марсель
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
86'
86'
86'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
86'
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
59'
59'
59'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
85'
85'
85'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
85'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
13'
13'
13'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
13'
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Ним
0 : 2
Марсель
57'
57'
57'
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
57'
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
60'
60'
60'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
60'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 12 тур