Мамаду Кануте
№24
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 окт. 1993 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2
Беневенто
0
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1
Беневенто
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Беневенто
0 : 3
Фиорентина
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0
Фиорентина
3
был в запасе