Рафик Зехнини
№14
Нападающий
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Команда
Твенте
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
12 янв. 1998 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2
Кротоне
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Беневенто
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1
Беневенто
0
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Аталанта
1 : 1
Фиорентина
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
0
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Фиорентина
2 : 4
Рома
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2
Рома
4
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Фиорентина
5
был в запасе