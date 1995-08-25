Тим Кляйнденст
№34
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 авг. 1995 (25) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
90'
90'
90'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
90'
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур