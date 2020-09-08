Ландри Димата
№9
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 сент. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Бельгия
5 : 1
Исландия
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 2 тур
Бельгия
5
Исландия
1
был в запасе