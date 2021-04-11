Вилльям (Вилльям Фуртадо)
№13
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 апр. 1995 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 20'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 20' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
55'
55'
55'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
34'
34'
34'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Майнц
0 : 2
Вольфсбург
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0
Вольфсбург
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Унион
2
Вольфсбург
2
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
0
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур