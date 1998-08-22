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Олимпиада
Уэстон МакКенни
№2
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
США
Дата рождения
28 авг. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
суперкубок италии
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
66'
66'
66'
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
71'
71'
71'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
71'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 19'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 19' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
76'
76'
76'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
33'
33'
33'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Ювентус
0 : 3
Фиорентина
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
Парма
0 : 4
Ювентус
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
Ювентус
1 : 1
Аталанта
80'
80'
80'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
77'
77'
77'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
77'
77'
77'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
77'
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
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