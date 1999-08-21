Микаэль Кюизанс
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 1999 (21) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
-:-
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
-
Лион
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
90'
90'
90'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 44' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 44' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
80'
80'
80'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Ним
0 : 2
Марсель
21'
21'
21'
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 10 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Марсель
3 : 1
Бордо
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 7 тур