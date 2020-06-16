Кваси Вридт
№28
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Гана
Дата рождения
10 июля 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Бавария
1
был в запасе
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2
Боруссия
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Герта
2
был в запасе