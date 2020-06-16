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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кваси Вридт
№28
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Гана
Дата рождения
10 июля 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Бавария
1
был в запасе
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2
Боруссия
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Герта
2
был в запасе