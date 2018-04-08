Ислам Жилов
№77
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 нояб. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1
Анжи
1
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
Уфа
3 : 2
Анжи
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
3
Анжи
2
был в запасе
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе