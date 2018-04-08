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Евро-2020
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Олимпиада
Ислам Жилов
№77
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 нояб. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1
Анжи
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
Уфа
3 : 2
Анжи
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
3
Анжи
2
был в запасе
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе