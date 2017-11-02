Жереми де Нойер
№8
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Кюрасао
Дата рождения
15 марта 1992 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур