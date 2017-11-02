Мортен Конрадсен
№22
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
3 мая 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Русенборг
1 : 1
Зенит
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
1
Зенит
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Зенит
3 : 1
Русенборг
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зенит
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур