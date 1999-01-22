Том Эдвардс
№42
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 янв. 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Брентфорд
1 : 0
Сток Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала