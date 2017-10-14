Дайон Хенри
№30
Вратарь
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 сент. 1997 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Челси
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
2
Челси
1
был в запасе