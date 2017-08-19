Максим Лазуткин
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 марта 1999 (22) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе