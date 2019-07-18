Бесар Мусолли
№23
Полузащитник
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Команда
Кукеси
Гражданство
Косово
Дата рождения
28 февр. 1989 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кукеси
1
Дебрецен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
73'
73'
73'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Дебрецен
3
Кукеси
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд