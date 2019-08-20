Каве Резаи
№99
Нападающий
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Иран
Дата рождения
5 апр. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2019 20 авг. 2019 вт 22:00
ЛАСК
0 : 1
Брюгге
20.08.2019 20 авг. 2019 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
ЛАСК
0
Брюгге
1
был в запасе