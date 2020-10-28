Эмануэле Ндой
№20
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Албания
Дата рождения
20 нояб. 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Брешиа
3 : 0
Перуджа
54'
54'
54'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3
Перуджа
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Кубок, 1/32 финала