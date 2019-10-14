Артем Розгонюк
№27
Защитник
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Команда
Петрокуб
Гражданство
Молдова
Дата рождения
1 окт. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
Молдавия
0 : 4
Албания
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Молдавия
0
Албания
4
был в запасе
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Андорра
1 : 0
Молдавия
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Андорра
1
Молдавия
0
был в запасе
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
Исландия
3 : 0
Молдавия
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Исландия
3
Молдавия
0
был в запасе
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Молдавия
1 : 4
Франция
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
минуты: 46' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Молдавия
1
Франция
4
минуты: 46' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур