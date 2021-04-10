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Олимпиада
Павао Перван
№12
Вратарь
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
13 нояб. 1987 (33) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отборочные матчи к чм. европа
германия. кубок
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Айнтрахт
-:-
Вольфсбург
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
-
Вольфсбург
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Вольфсбург
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Вольфсбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Герта
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
2
Герта
0
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Вольфсбург
0 : 0
Боруссия
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0
Боруссия
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Вольфсбург
3 : 0
Фрайбург
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
3
Фрайбург
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Байер
0 : 1
Вольфсбург
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Вольфсбург
1
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Майнц
0 : 2
Вольфсбург
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0
Вольфсбург
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
1 : 0
Штутгарт
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1
Штутгарт
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Хоффенхайм
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
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