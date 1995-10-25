Фанкати Дабо
№2
Защитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 окт. 1995 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
45'
45'
45'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала