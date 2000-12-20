Маттео Мейсль
№24
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
27 дек. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 23:05
Зальцбург
2 : 1
Реал Сосьедад
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе