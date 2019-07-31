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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милан Евтович
№7
Нападающий
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Команда
Орхус
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 июня 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
ХИК
2 : 1
Црвена Звезда
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ХИК
2
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Црвена Звезда
2 : 0
ХИК
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Црвена Звезда
2
ХИК
0
был в запасе
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Црвена Звезда
2
Судува
1
был в запасе