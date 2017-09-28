Чарли Гилмур
№47
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Арсенал
4
был в запасе