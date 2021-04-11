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Олимпиада
Эдвард Нкетиа
№30
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
суперкубок англии
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
был в запасе
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Лестер Сити
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Арсенал
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
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