Денис Щербицкий
№48
Вратарь
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 апр. 1996 (24) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.07.2019 10 июля 2019 ср 20:00
БАТЭ
1 : 1
Пяст
10.07.2019 10 июля 2019 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
БАТЭ
1
Пяст
1
был в запасе