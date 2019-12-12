Владислав Прокопенко
№80
Нападающий
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
1 июля 2000 (20) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
2 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
0 : 5
АЗ Алкмаар
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
0
АЗ Алкмаар
5
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
АЗ Алкмаар
6 : 0
Астана
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
6
Астана
0
был в запасе