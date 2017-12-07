Аднан Дзафич
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фастав
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 мая 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур