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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Аднан Дзафич
№11
Полузащитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 мая 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур