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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ибрахим Траоре
№27
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
16 сент. 1988 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Арсенал
-:-
Славия
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
-
Славия
-
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала