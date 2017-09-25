Хулио Грасия
№35
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1998 (23) года
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
Бетис
4 : 0
Леванте
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4
Леванте
0
был в запасе