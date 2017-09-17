Франсиско Фойласье
№29
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 мая 1998 (22) года
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
3
был в запасе