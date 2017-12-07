Итало (Жозе дос Сантос)
№88
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 янв. 1988 (33) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Вардар
1 : 1
Русенборг
9'
9'
9'
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
9'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вардар
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Зенит
2 : 1
Вардар
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Вардар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вардар
0
Зенит
5
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур