Бесар Исени
№33
Полузащитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
18 янв. 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Вардар
0 : 2
Пюник
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вардар
0
Пюник
2
был в запасе