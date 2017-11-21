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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Грегор Байде
№20
Нападающий
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
29 апр. 1994 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
Спартак
1 : 1
Марибор
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спартак
1
Марибор
1
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Марибор
1 : 1
Спартак
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Марибор
1
Спартак
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур