Грегор Байде
№20
Нападающий
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
29 апр. 1994 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 20:00
Спартак
1 : 1
Марибор
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 20:00
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спартак
1
Марибор
1
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Марибор
1 : 1
Спартак
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Марибор
1
Спартак
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур