Амато Чичиретти
№18
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 дек. 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Парма
0 : 2
Рома
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Рома
2
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Фиорентина
0 : 1
Парма
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Парма
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Парма
0
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:30
Милан
2 : 1
Парма
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:30
Парма
2 : 1
Сассуоло
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
2
Сассуоло
1
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Торино
1 : 2
Парма
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1
Парма
2
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0
Фрозиноне
0
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:00
Аталанта
3 : 0
Парма
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3
Парма
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Парма
0 : 2
Лацио
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0
Лацио
2
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 13:30
Дженоа
1 : 3
Парма
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1
Парма
3
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Наполи
3 : 0
Парма
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
Интер
0 : 1
Парма
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Парма
1
был в запасе