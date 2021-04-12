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Лоренцо Дель Пинто
№4
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 июня 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2017/2018
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
был в запасе