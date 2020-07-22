Фабио Лучионе
№5
Защитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 сент. 1987 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
52'
52'
52'
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
47'
47'
47'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
47'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
27'
27'
27'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
27'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
32'
32'
32'
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Лечче
1 : 4
Милан
49'
49'
49'
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
66'
66'
66'
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 43'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 43' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
45'
45'
45'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
69'
69'
69'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур