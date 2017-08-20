Риккардо Пишителли
№12
Вратарь
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 окт. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Беневенто
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Беневенто
1
был в запасе